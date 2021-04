Festival del lavoro, Visparelli (Enpacl): “Da Casse privatizzate 509 mln prestazioni welfare” (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Il nostro sistema delle Casse privatizzate da oltre 25 anni ha fatto un percorso virtuoso importante. Le Casse hanno speso 509 milioni per prestazioni di welfare grazie alle grandi economie di scala che possiamo mettere in campo. Gestiamo un patrimonio di quasi 100 miliardi”. A dirlo Alessandro Visparelli, presidente dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza dei consulenti del lavoro, intervenendo alla dodicesima edizione del Festival del lavoro, la manifestazione realizzata dai consulenti del lavoro. “Si contano venti Casse – ricorda – che curano gli interessi dei propri iscritti perché ogni cassa disegna iniziative specifiche per le proprie platee”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Il nostro sistema delleda oltre 25 anni ha fatto un percorso virtuoso importante. Lehanno speso 509 milioni perdigrazie alle grandi economie di scala che possiamo mettere in campo. Gestiamo un patrimonio di quasi 100 miliardi”. A dirlo Alessandro, presidente dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza dei consulenti del, intervenendo alla dodicesima edizione deldel, la manifestazione realizzata dai consulenti del. “Si contano venti– ricorda – che curano gli interessi dei propri iscritti perché ogni cassa disegna iniziative specifiche per le proprie platee”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ...

Advertising

sbonaccini : #Musica dalla @RegioneER 2,7 milioni di euro per sostenere autori, produzioni, circuiti di locali e festival. Via… - repubblica : Festival del Lavoro, la diretta. 'Un milione di persone ha paura di perdere il posto' - informazionecs : 'IN FICTION' di Jari Boldrini e Giulio Petrucci a MARCHE PALCOSCENICO APERTO. FESTIVAL DEL TEATRO SENZA TEATRI - fiordisale : RT @tomasomontanari: Sono con l'@Anpinazionale e con tutti coloro che credono nella #Costituzione antifascista a denunciare la vergogna di… - kweenstronza : RT @sh1tbl4d: “La prima donna a vincere nella categoria big del festival di Sanremo come bassista, la prima donna nata nel ventunesimo seco… -