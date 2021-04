Festival del lavoro | Visparelli Enpacl | Da Casse privatizzate 509 mln prestazioni welfare

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Festival del

Altreconomia

Così Marina Calderone, presidenteConsiglio Nazionale dell'ordine dei consulentilavoro, è intervenuta alla dodicesima edizioneLavoro, la manifestazione realizzata dai ...A dirlo Alessandro Visparelli, presidente dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei consulentilavoro, intervenendo alla dodicesima edizioneLavoro, la manifestazione ...Quindi, ha continuato Nicastro, investire su competenze "per percorsi personalizzati del lavoratori, favorire la ripresa delle imprese guardando ai loro fabbisogni e alla domanda. Credo che questa sar ...Roma, 28 apr. (Labitalia) – “Io mi impegno sin da oggi a valorizzare il loro contributo ai tavoli in cui si parla specificatamente della loro categoria, come avvenuto ieri, ma anche più in generale in ...