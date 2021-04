Festival del lavoro | Visparelli Enpacl | “Da Casse privatizzate 509 mln prestazioni welfare”

(Di mercoledì 28 aprile 2021) “Il nostro sistema delleda oltre 25 anni ha fatto un percorso virtuoso importante. Lehanno speso 509 milioni perdigrazie alle grandi economie di scala che possiamo mettere in campo. Gestiamo un patrimonio di quasi 100 miliardi”. A dirlo Alessandro, presidente dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza dei consulenti del, intervenendo alla dodicesima edizione deldel, la manifestazione realizzata dai consulenti del. “Si contano venti– ricorda – che curano gli interessi dei propri iscritti perché ogni cassa disegna iniziative specifiche per le proprie platee”. L'articolo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Festival del

Altreconomia

Così Marina Calderone, presidenteConsiglio Nazionale dell'ordine dei consulentilavoro, è intervenuta alla dodicesima edizioneLavoro, la manifestazione realizzata dai ...A dirlo Alessandro Visparelli, presidente dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei consulentilavoro, intervenendo alla dodicesima edizioneLavoro, la manifestazione ...Quindi, ha continuato Nicastro, investire su competenze "per percorsi personalizzati del lavoratori, favorire la ripresa delle imprese guardando ai loro fabbisogni e alla domanda. Credo che questa sar ...Roma, 28 apr. (Labitalia) – “Io mi impegno sin da oggi a valorizzare il loro contributo ai tavoli in cui si parla specificatamente della loro categoria, come avvenuto ieri, ma anche più in generale in ...