Festival del lavoro | Tajani | “Mondo libere professioni crea grandi opportunità”

"L'ultimo atto che feci da commissario europeo all'industria fu quello di equiparare i liberi professionisti per quanto riguarda l'accesso ai fondi comunitari alle imprese. Proprio perché sono convinto che il Mondo delle libere professioni crea lavoro e grandi opportunità". Così Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, è intervenuto alla dodicesima edizione del Festival del lavoro, la manifestazione realizzata dai consulenti del lavoro, che anche quest'anno, in ottemperanza alle disposizioni per far fronte all'emergenza, si svolgerà in modalità online sul sito www.Festivaldellavoro.it.

