Festival del lavoro, Salvini: "Fuori discussione che si taglino diritti lavoratori e pensionati" (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Labitalia) - "Tagliare i diritti a lavoratori e pensionati è Fuori questione. Europa e Italia post Covid devono tutelare la possibilità di scelta. Quota 100 è una possibilità, non un ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Labitalia) - "Tagliare iquestione. Europa e Italia post Covid devono tutelare la possibilità di scelta. Quota 100 è una possibilità, non un ...

Ultime Notizie dalla rete : Festival del Lavoro, Orlando: occorre riprendere la battaglia per l'equo compenso "Non deve essere solo una risposta giurisdizionale", ha dichiarato in occasione del Festival del Lavoro 2021, ma "deve essere una fortissima leva per qualificare, valorizzare e riconoscere il ...

Festival del lavoro, Meloni: "Emergenza non è più pandemia ma 'sindemia'" Lo ha affermato la presidente di Fdi, Giorgia Meloni, intervenendo al Festival del lavoro. "Dobbiamo fare lo sforzo di comprendere che oggi non abbiamo solo un problema di pandemia ma di sindemia, ...

