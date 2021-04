Festival del lavoro, Salvini: "Fuori discussione che si taglino diritti lavoratori e pensionati" (Di mercoledì 28 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 28 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

matteosalvinimi : In diretta con gli amici del Festival del Lavoro. #festivaldellavoro2021 #28aprile @FestivalLavoro - sbonaccini : #Musica dalla @RegioneER 2,7 milioni di euro per sostenere autori, produzioni, circuiti di locali e festival. Via… - repubblica : Festival del Lavoro, la diretta. 'Un milione di persone ha paura di perdere il posto' - AntoDamiano1996 : Cara Mamma Rai, io non sono né bono né simpatico. Tuttavia però, siccome ho già in mente le mie compagne di viaggio… - capand69 : RT @GonnelliLuca: Festival del Lavoro, la diretta. 'Un milione di persone ha paura di perdere il posto' -