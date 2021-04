Festival del lavoro, Salvini: "Fuori discussione che si taglino diritti lavoratori e pensionati" (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Labitalia) - "Tagliare i diritti a lavoratori e pensionati è Fuori questione. Europa e Italia post Covid devono tutelare la possibilità di scelta. Quota 100 è una possibilità, non un obbligo. Io sono contrario agli obblighi. Se qualcuno decide di dedicarsi alla famiglia o ad altro deve poter essere libero di farlo". Così il leader della Lega Matteo Salvini, intervenuto alla dodicesima edizione del Festival del lavoro promosso dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro sul tema: 'Competenze e strategie per la ripartenza'. "Noi come Lega, rappresentando il primo partito in questo Paese, cerchiamo di fare da collante. Il diritto al ritorno a lavoro non è un mio capriccio. La richiesta di far ripartire le attività non ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Labitalia) - "Tagliare iquestione. Europa e Italia post Covid devono tutelare la possibilità di scelta. Quota 100 è una possibilità, non un obbligo. Io sono contrario agli obblighi. Se qualcuno decide di dedicarsi alla famiglia o ad altro deve poter essere libero di farlo". Così il leader della Lega Matteo, intervenuto alla dodicesima edizione deldelpromosso dal Consiglio nazionale dei consulenti delsul tema: 'Competenze e strategie per la ripartenza'. "Noi come Lega, rappresentando il primo partito in questo Paese, cerchiamo di fare da collante. Il diritto al ritorno anon è un mio capriccio. La richiesta di far ripartire le attività non ...

Ultime Notizie dalla rete : Festival del Recovery: Tajani, ora puntare alla riforma del lavoro Lo afferma il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, intervenendo al Festival del lavoro. .

Covid: Meloni, coprifuoco inutile e controproducente Lo afferma la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, intervenendo al Festival del lavoro. "Dopo un anno il governo ci dice se possiamo uscire o meno? Non è possibile". .

Riparte IT.A.CÀ, la 13esima edizione del festival del turismo responsabile Altreconomia Recovery: Tajani, ora puntare alla riforma del lavoro (ANSA) - ROMA, 28 APR - "Ora, dopo l'approvazione del Recovery, è importante puntare alle riforme, compresa quella del mercato del lavoro. Tutta la politica, anche quella industriale, deve essere una ...

Coprifuoco, Gelmini: "Pronti ad alzarlo alle 23, fino a toglierlo" Coronavirus Italia e coprifuoco, prosegue il confronto. "Siamo pronti gradualmente ad alzare il coprifuoco alle 23, fino a toglierlo del tutto. E' chiaro che questo dipenderà non tanto e non solo dall ...

