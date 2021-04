Festival del lavoro, Orlando: “In Recovery contributo consulenti e professionisti da valorizzare” (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Io mi impegno sin da oggi a valorizzare il loro contributo ai tavoli in cui si parla specificatamente della loro categoria, come avvenuto ieri, ma anche più in generale in un ambito di programmazione e definizione degli obiettivi credo sia importante il loro contributo”. Così il ministro del lavoro, Andrea Orlando, intervenendo al Festival del lavoro dei consulenti del lavoro, ha parlato del possibile contributo dei professionisti nella ‘partita’ sul Recovery plan. “I consulenti del lavoro possono dare un contributo grandissimo per la conoscenza che hanno del mercato del lavoro, per la capacità di segnalare elementi ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Io mi impegno sin da oggi ail loroai tavoli in cui si parla specificatamente della loro categoria, come avvenuto ieri, ma anche più in generale in un ambito di programmazione e definizione degli obiettivi credo sia importante il loro”. Così il ministro del, Andrea, intervenendo aldeldeidel, ha parlato del possibiledeinella ‘partita’ sulplan. “Idelpossono dare ungrandissimo per la conoscenza che hanno del mercato del, per la capacità di segnalare elementi ...

