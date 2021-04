Festival del lavoro, Nisini: "Partire da formazione perché c'è grande problema competenze" (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Labitalia) - "Nel mondo del lavoro c'è un grande problema di competenze e si deve Partire dalla formazione perché molti lavoratori non si sentono adeguati perché non hanno le competenze necessarie". Così Tiziana Nisini, sottosegretario al ministero del lavoro, è intervenuta alla dodicesima edizione del Festival del lavoro, la manifestazione realizzata dai consulenti del lavoro, che anche quest'anno, in ottemperanza alle disposizioni per far fronte all'emergenza, si svolgerà in modalità online sul sito www.Festivaldellavoro.it. "I giovani, insieme alle donne, sono una delle categorie più colpite nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Labitalia) - "Nel mondo delc'è undie si devedallamolti lavoratori non si sentono adeguatinon hanno lenecessarie". Così Tiziana, sottosegretario al ministero del, è intervenuta alla dodicesima edizione deldel, la manifestazione realizzata dai consulenti del, che anche quest'anno, in ottemperanza alle disposizioni per far fronte all'emergenza, si svolgerà in modalità online sul sito www.del.it. "I giovani, insieme alle donne, sono una delle categorie più colpite nel ...

