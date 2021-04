Festival del lavoro, Naddeo: "Lavoro agile al centro confronto su rinnovi contratti" (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Labitalia) - "Si sta agendo su tanti settori nella pa, dal reclutamento ai concorsi. E poi sul contratto domani apriremo il confronto sulle funzioni centrali. Poi a seguire tutti gli altri contratti. E quindi è un momento molto importante per la pa sia per quanto accaduto nell'emergenza, con l'attivazione di strumenti innovativi come lo smart working, uno smart working di necessità, che stiamo svolgendo in modo molto semplificato e poi dovrà essere disciplinato quanto rientreremo in una situazione ordinaria. E il contratto collettivo per quanto riguarda il Lavoro agile dovrà disciplinare tutta la parte normativa ed economica. Quello che è mancato nel periodo emergenziale". Così il presidente dell'Aran, Antonio Naddeo, intervenendo al Festival del ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Labitalia) - "Si sta agendo su tanti settori nella pa, dal reclutamento ai concorsi. E poi sul contratto domani apriremo ilsulle funzioni centrali. Poi a seguire tutti gli altri. E quindi è un momento molto importante per la pa sia per quanto accaduto nell'emergenza, con l'attivazione di strumenti innovativi come lo smart working, uno smart working di necessità, che stiamo svolgendo in modo molto semplificato e poi dovrà essere disciplinato quanto rientreremo in una situazione ordinaria. E il contratto collettivo per quanto riguarda ildovrà disciplinare tutta la parte normativa ed economica. Quello che è mancato nel periodo emergenziale". Così il presidente dell'Aran, Antonio, intervenendo aldel ...

Festival del lavoro, Calderone: "Garantire diritto puntando su competenze e semplificazione" è intervenuta alla dodicesima edizione del Festival del Lavoro, la manifestazione realizzata dai consulenti del lavoro, che anche quest'anno, in ottemperanza alle disposizioni per far fronte ...

