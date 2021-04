Festival del lavoro, Mura: “Tempi giusti per ripartire se tutti faranno propria parte” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Labitalia) – “Con il recovery abbiamo un cantiere i cui obiettivi dipenderanno dal lavoro che sapremo fare. Se tutti i protagonisti sapranno fare la loro parte ritengo che i Tempi del recovery saranno quelli giusti per riuscire a ripartire. Quando parlo di lavoro mi riferisco al ruolo che la classe dirigente, nel suo insieme, saprà mettere in campo in questa fase. Classe dirigente intesa come istituzioni, a tutto il mondo dei corpi intermedi che attraverso questa sfida potranno recuperare un ruolo di rappresentanza all’interno della società”. Così Romina Mura, presidente commissione lavoro della Camera dei deputati, è intervenuta alla dodicesima edizione del Festival del lavoro, la ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Labitalia) – “Con il recovery abbiamo un cantiere i cui obiettivi dipenderanno dalche sapremo fare. Sei protagonisti sapranno fare la lororitengo che idel recovery saranno quelliper riuscire a. Quando parlo dimi riferisco al ruolo che la classe dirigente, nel suo insieme, saprà mettere in campo in questa fase. Classe dirigente intesa come istituzioni, a tutto il mondo dei corpi intermedi che attraverso questa sfida potranno recuperare un ruolo di rappresentanza all’interno della società”. Così Romina, presidente commissionedella Camera dei deputati, è intervenuta alla dodicesima edizione deldel, la ...

Advertising

matteosalvinimi : In diretta con gli amici del Festival del Lavoro. #festivaldellavoro2021 #28aprile @FestivalLavoro - sbonaccini : #Musica dalla @RegioneER 2,7 milioni di euro per sostenere autori, produzioni, circuiti di locali e festival. Via… - repubblica : Festival del Lavoro, la diretta. 'Un milione di persone ha paura di perdere il posto' - lifestyleblogit : Festival del lavoro, Orlando: 'In Recovery contributo consulenti e professionisti da valorizzare' - - lifestyleblogit : Festival del lavoro: Nicastro (Anpal), 'Su politiche attive e competenze deve essere volta buona' - -