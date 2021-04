Festival del lavoro, Loy: "Formazione e politiche attive su filiere futuro" (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Labitalia) - "E' fondamentale utile connettere i forti investimenti che sono in campo con una diversa e nuova idea del paese. Quando parliamo di politiche attive e Formazione dobbiamo comprendere verso cosa. Prima di parlare di come riqualificare le persone dovremmo avere un'idea delle filiere che prolifereranno, dei lavori che emergeranno e di quelli che scompariranno". Lo ha detto il presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza del'Inps, Guglielmo Loy, intervenendo al Festival del lavoro, in diretta on line su www.Festivaldellavoro.it. "Nello stesso settore nasceranno nuove professioni -continua Loy- e altre scompariranno e quindi sarà fondamentale sapere su cosa investire per formare e riqualificare le persone", ha sottolineato ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Labitalia) - "E' fondamentale utile connettere i forti investimenti che sono in campo con una diversa e nuova idea del paese. Quando parliamo didobbiamo comprendere verso cosa. Prima di parlare di come riqualificare le persone dovremmo avere un'idea delleche prolifereranno, dei lavori che emergeranno e di quelli che scompariranno". Lo ha detto il presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza del'Inps, Guglielmo Loy, intervenendo aldel, in diretta on line su www.del.it. "Nello stesso settore nasceranno nuove professioni -continua Loy- e altre scompariranno e quindi sarà fondamentale sapere su cosa investire per formare e riqualificare le persone", ha sottolineato ...

