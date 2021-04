Festival del lavoro | Gelmini | Occupazione deve essere al centro delle politiche della ripartenza

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Labitalia) - "C'è la necessità di mettere ilaldel Paese". Lo ha affermato la ministra per gli Affari Regionali, Maria Stella, in ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Festival del

Altreconomia

"Abbiamo fatto una scelta di governo perchè le cose si cambiano da dentro: se sei fuori, ti agiti ma non cambi niente". Lo afferma la leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo allavoro. .Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante la sua partecipazione alLavoro, marcando la differenza con Fratelli d'Italia: 'Il coprifuoco è più un danno che un fattore ...La ministra per gli Affari regionali: al momento il coprifuoco è stato fissato alle 22, ma il decreto contiene un meccanismo secondo il quale ogni ...Roma, 28 apr. (Labitalia) - "Io mi impegno sin da oggi a valorizzare il loro contributo ai tavoli in cui si parla specificatamente della loro categoria, come avvenuto ieri, ma anche più in generale in ...