Festival del lavoro, Gelmini: "Occupazione deve essere al centro delle politiche della ripartenza" (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Labitalia) - "C'è la necessità di mettere il lavoro al centro delle politiche della ripartenza del Paese". Lo ha affermato la ministra per gli Affari Regionali, Maria Stella Gelmini, in collegamento web con il Festival del lavoro. "Oggi in Conferenza Stato-Regioni - ha aggiunto Gelmini - concluderemo l'informativa sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, al cui centro abbiamo messo il tema del lavoro, delle politiche attive e soprattutto della riforma degli istituti tecnici professionali con il potenziamento dell'apprendistato. La prospettiva non è fatta di reddito di cittadinanza, è fatta di più ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Labitalia) - "C'è la necessità di mettere ilaldel Paese". Lo ha affermato la ministra per gli Affari Regionali, Maria Stella, in collegamento web con ildel. "Oggi in Conferenza Stato-Regioni - ha aggiunto- concluderemo l'informativa sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, al cuiabbiamo messo il tema delattive e soprattuttoriforma degli istituti tecnici professionali con il potenziamento dell'apprendistato. La prospettiva non è fatta di reddito di cittadinanza, è fatta di più ...

