Festival del lavoro | Fadda Inapp | Valutare fabbisogni formativi diversi da regione a regione

Roma, 28 apr. (Labitalia) - "Cambieranno i coefficienti tecnici di certi settori lavorativi. Bisogna Valutare i fabbisogni formativi, che hanno caratteristiche diverse da regione a regione. fabbisogni e interventi devono essere differenziati, dentro una strategie coordinata". Così Sebastiano Fadda, presidente Inapp, è intervenuto alla dodicesima edizione del Festival del lavoro, la manifestazione realizzata dai consulenti del lavoro, che anche quest'anno, in ottemperanza alle disposizioni per far fronte all'emergenza, si svolgerà in modalità online sul sito www.Festivaldellavoro.it.

