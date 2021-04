Festival del lavoro, Cottarelli: “In Pnrr riforme Pa e giustizia che andavano fatte 20 anni fa” (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Quando parlo di inferno mi riferisco a due cose: la prima è il Covid e quindi quanto è successo nell’ultimo anno. Ma anche il 2019 concludeva un ventennio che era stato un altro ‘inferno strisciante’ perchè coincideva con la peggiore crescita economica dall’Unità d’Italia. In questo ventennio non abbiamo fatto quei cambiamenti che sarebbero stati necessari, ancor di più dopo l’entrata nell’euro. E così abbiamo perso competitività sui mercati mondiali rispetto ad altri Paesi, come ad esempio la Germania. Avremmo dovuto fare le riforme, come ridurre la burocrazia, avere un sistema pubblico più efficiente, avere una giustizia che funziona al meglio in modo tale da permettere alle imprese di fare investimenti. Tutte queste riforme ora sono nel Pnrr, in particolare sono al centro del programma la riforma della pa e della ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Quando parlo di inferno mi riferisco a due cose: la prima è il Covid e quindi quanto è successo nell’ultimo anno. Ma anche il 2019 concludeva un ventennio che era stato un altro ‘inferno strisciante’ perchè coincideva con la peggiore crescita economica dall’Unità d’Italia. In questo ventennio non abbiamo fatto quei cambiamenti che sarebbero stati necessari, ancor di più dopo l’entrata nell’euro. E così abbiamo perso competitività sui mercati mondiali rispetto ad altri Paesi, come ad esempio la Germania. Avremmo dovuto fare le, come ridurre la burocrazia, avere un sistema pubblico più efficiente, avere unache funziona al meglio in modo tale da permettere alle imprese di fare investimenti. Tutte questeora sono nel, in particolare sono al centro del programma la riforma della pa e della ...

Advertising

matteosalvinimi : In diretta con gli amici del Festival del Lavoro. #festivaldellavoro2021 #28aprile @FestivalLavoro - sbonaccini : #Musica dalla @RegioneER 2,7 milioni di euro per sostenere autori, produzioni, circuiti di locali e festival. Via… - repubblica : Festival del Lavoro, la diretta. 'Un milione di persone ha paura di perdere il posto' - MonicaYuuki : RT @sh1tbl4d: “La prima donna a vincere nella categoria big del festival di Sanremo come bassista, la prima donna nata nel ventunesimo seco… - oldmanandsea1 : RT @MarcoMariani_IT: #RT @maggiomusicale: #ComunicatoStampa 83° Festival del Maggio Musicale Fiorentino, giovedì 29 aprile 2021 ore 20, il… -

Ultime Notizie dalla rete : Festival del Completo: niente Gatcombe quest'anno (again...) Non possiamo garantire che avrebbe rispettato il valore tecnico per concorrenti, spettatori, stand commerciali e sponsor che abitualmente fanno del Festival una occasione davvero speciale.

Festival del lavoro, Tajani: "Mondo libere professioni crea grandi opportunità" Così Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, è intervenuto alla dodicesima edizione del Festival del Lavoro, la manifestazione realizzata dai consulenti del lavoro, che anche quest'...

Riparte IT.A.CÀ, la 13esima edizione del festival del turismo responsabile Altreconomia Festival del lavoro, Tajani: "Mondo libere professioni crea grandi opportunità" Roma, 28 apr. (Labitalia) - "L'ultimo atto che feci da commissario europeo all'industria fu quello di equiparare i liberi professionisti per quanto riguarda l'accesso ai fondi comunitari alle imprese.

Al cinema la poesia di D'Annunzio e Franco Arminio ROMA, 28 APR - Cinema poetico e racconto di un poeta: entrambe sfide difficili al cinema. Da una parte l'estetica rarefatta di Davide Ferrario che con NUOVO CINEMA PARALITICO privilegia i luoghi ai ma ...

Non possiamo garantire che avrebbe rispettato il valore tecnico per concorrenti, spettatori, stand commerciali e sponsor che abitualmente fannouna occasione davvero speciale.Così Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, è intervenuto alla dodicesima edizioneLavoro, la manifestazione realizzata dai consulentilavoro, che anche quest'...Roma, 28 apr. (Labitalia) - "L'ultimo atto che feci da commissario europeo all'industria fu quello di equiparare i liberi professionisti per quanto riguarda l'accesso ai fondi comunitari alle imprese.ROMA, 28 APR - Cinema poetico e racconto di un poeta: entrambe sfide difficili al cinema. Da una parte l'estetica rarefatta di Davide Ferrario che con NUOVO CINEMA PARALITICO privilegia i luoghi ai ma ...