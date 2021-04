Festival del lavoro, Cottarelli: "In Pnrr riforme Pa e giustizia che andavano fatte 20 anni fa" (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Labitalia) - "Quando parlo di inferno mi riferisco a due cose: la prima è il Covid e quindi quanto è successo nell'ultimo anno. Ma anche il 2019 concludeva un ventennio che era stato un altro 'inferno strisciante' perchè coincideva con la peggiore crescita economica dall'Unità d'Italia. In questo ventennio non abbiamo fatto quei cambiamenti che sarebbero stati necessari, ancor di più dopo l'entrata nell'euro. E così abbiamo perso competitività sui mercati mondiali rispetto ad altri Paesi, come ad esempio la Germania. Avremmo dovuto fare le riforme, come ridurre la burocrazia, avere un sistema pubblico più efficiente, avere una giustizia che funziona al meglio in modo tale da permettere alle imprese di fare investimenti. Tutte queste riforme ora sono nel Pnrr, in particolare sono al centro del programma ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Labitalia) - "Quando parlo di inferno mi riferisco a due cose: la prima è il Covid e quindi quanto è successo nell'ultimo anno. Ma anche il 2019 concludeva un ventennio che era stato un altro 'inferno strisciante' perchè coincideva con la peggiore crescita economica dall'Unità d'Italia. In questo ventennio non abbiamo fatto quei cambiamenti che sarebbero stati necessari, ancor di più dopo l'entrata nell'euro. E così abbiamo perso competitività sui mercati mondiali rispetto ad altri Paesi, come ad esempio la Germania. Avremmo dovuto fare le, come ridurre la burocrazia, avere un sistema pubblico più efficiente, avere unache funziona al meglio in modo tale da permettere alle imprese di fare investimenti. Tutte questeora sono nel, in particolare sono al centro del programma ...

