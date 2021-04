Festival del lavoro, Casellati a consulenti: "Da vostro evento stimoli per dibattito istituzionale" (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Labitalia) - "In un momento di grandi trasformazioni per il mercato del lavoro il vostro confronto saprà sicuramente offrire stimoli e sollecitazioni costruttive al dibattito istituzionale. Il tema portante dell'evento, 'Competenze e strategie per la ripartenza', mette a fuoco con grande lucidità le risorse di cui il Sistema Paese ha bisogno per dare nuovo impulso all'iniziativa e alle attività economiche". Così la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in un messaggio inviato al Festival del lavoro, la manifestazione promossa dai consulenti del lavoro che si apre oggi in modalità telematica, ringraziando la presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Labitalia) - "In un momento di grandi trasformazioni per il mercato delilconfronto saprà sicuramente offriree sollecitazioni costruttive al. Il tema portante dell', 'Competenze e strategie per la ripartenza', mette a fuoco con grande lucidità le risorse di cui il Sistema Paese ha bisogno per dare nuovo impulso all'iniziativa e alle attività economiche". Così la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti, in un messaggio inviato aldel, la manifestazione promossa daidelche si apre oggi in modalità telematica, ringraziando la presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei ...

Advertising

sbonaccini : #Musica dalla @RegioneER 2,7 milioni di euro per sostenere autori, produzioni, circuiti di locali e festival. Via… - repubblica : Festival del Lavoro, la diretta. 'Un milione di persone ha paura di perdere il posto' - TuttoQuaNews : RT @varesenews: “Cervino, la cresta del leone” al Trento film festival - srncds : RT @sh1tbl4d: “La prima donna a vincere nella categoria big del festival di Sanremo come bassista, la prima donna nata nel ventunesimo seco… - 80sBVLGARI : RT @sh1tbl4d: “La prima donna a vincere nella categoria big del festival di Sanremo come bassista, la prima donna nata nel ventunesimo seco… -