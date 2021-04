Festival del lavoro, Brunetta: “Due o tre concorsi l’anno per ogni pubblica amministrazione” (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Basta concorsi multipli che durano sette o otto mesi. Le procedure con le nuove modalità devono durare tre mesi in modo tale che ogni amministrazione che lo necessita possa fare due o tre concorsi l’anno”. Ad affermarlo il ministro della pubblica amministrazione Renato Brunetta nel corso del Festival del lavoro 2021. “Voglio tra l’altro superare il blocco del turnover. Per ogni uscita ci deve essere un’entrata e anche di più per ringiovanire e riqualificare il personale”, prosegue Brunetta. “Tutto questo nell’arco di cinque o dieci anni ci dovrebbe consentire di riportare il personale della Pa ai 4 milioni di occupati per gestire il grande investimento in tecnologie che dovrà essere ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Bastamultipli che durano sette o otto mesi. Le procedure con le nuove modalità devono durare tre mesi in modo tale cheche lo necessita possa fare due o tre”. Ad affermarlo il ministro dellaRenatonel corso deldel2021. “Voglio tra l’altro superare il blocco del turnover. Peruscita ci deve essere un’entrata e anche di più per ringiovanire e riqualificare il personale”, prosegue. “Tutto questo nell’arco di cinque o dieci anni ci dovrebbe consentire di riportare il personale della Pa ai 4 milioni di occupati per gestire il grande investimento in tecnologie che dovrà essere ...

Advertising

matteosalvinimi : In diretta con gli amici del Festival del Lavoro. #festivaldellavoro2021 #28aprile @FestivalLavoro - sbonaccini : #Musica dalla @RegioneER 2,7 milioni di euro per sostenere autori, produzioni, circuiti di locali e festival. Via… - repubblica : Festival del Lavoro, la diretta. 'Un milione di persone ha paura di perdere il posto' - CandidoMogavero : Ottimo intervento del Prof. @michelmartone ora al Festival del Lavoro: a chi fa paura lo #smartworking? Mettere un… - ilSipontinoNet : ???? 3 premi per Antonio Del Nobile, Vincenzo Totaro e Antonio Universi in 'La casa del padre' al Madras Independent… -