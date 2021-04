Festival del lavoro, Bonisoli (Formez Pa): "Su concorsi Pa momento di svolta" (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Labitalia) - "Sui concorsi pubblici siamo davanti a momento di svolta, anche perché stanno cambiando due cose importanti. Innanzitutto, un cambio di mentalità: se fino ad adesso noi vedevamo i concorsi come operazioni singole, il concorso per tale amministrazione, si va verso un 'pacchetto', uno schema concorsuale che si ripete nel corso del tempo. Questo ha un impatto molto forte perché ti permette di pianificare sia l'attività che gli investimenti ad essa legati". E' quanto ha detto il presidente del Formez Pa, Alberto Bonisoli, intervenendo al Festival del lavoro dei consulenti del lavoro. "Il secondo fronte -ha continuato- su cui ci stiamo muovendo è aiutare le Pa a definire con più precisione di cosa hanno bisogno ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Labitalia) - "Suipubblici siamo davanti adi, anche perché stanno cambiando due cose importanti. Innanzitutto, un cambio di mentalità: se fino ad adesso noi vedevamo icome operazioni singole, il concorso per tale amministrazione, si va verso un 'pacchetto', uno schema concorsuale che si ripete nel corso del tempo. Questo ha un impatto molto forte perché ti permette di pianificare sia l'attività che gli investimenti ad essa legati". E' quanto ha detto il presidente delPa, Alberto, intervenendo aldeldei consulenti del. "Il secondo fronte -ha continuato- su cui ci stiamo muovendo è aiutare le Pa a definire con più precisione di cosa hanno bisogno ...

