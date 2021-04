Festival del lavoro, Bonetti: “Recovery è grande sfida, ripartenza Italia passa da qui” (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Abbiamo davanti a noi una grande sfida e una grande opportunità: la ripartenza dell’Italia avverrà se saremo capaci di dare concretezza a quella visione di futuro che nel piano della Next Generation Eu abbiamo saputo disegnare”. Così la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, in un contributo video inviato al Festival del lavoro, la manifestazione organizzata dai consulenti del lavoro che ha preso il via oggi in modalità telematica. Un percorso, per la ministra, che vede come “primo strumento il lavoro”. “Un lavoro – rimarca – che si sappia rinnovare e abbia la capacità di essere inclusivo. Occasione per esprimere quella piena cittadinanza a cui sono chiamati le donne e gli ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Abbiamo davanti a noi unae unaopportunità: ladell’avverrà se saremo capaci di dare concretezza a quella visione di futuro che nel piano della Next Generation Eu abbiamo saputo disegnare”. Così la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena, in un contributo video inviato aldel, la manifestazione organizzata dai consulenti delche ha preso il via oggi in modalità telematica. Un percorso, per la ministra, che vede come “primo strumento il”. “Un– rimarca – che si sappia rinnovare e abbia la capacità di essere inclusivo. Occasione per esprimere quella piena cittadinanza a cui sono chiamati le donne e gli ...

Advertising

matteosalvinimi : In diretta con gli amici del Festival del Lavoro. #festivaldellavoro2021 #28aprile @FestivalLavoro - sbonaccini : #Musica dalla @RegioneER 2,7 milioni di euro per sostenere autori, produzioni, circuiti di locali e festival. Via… - repubblica : Festival del Lavoro, la diretta. 'Un milione di persone ha paura di perdere il posto' - Sabrina71487077 : RT @sh1tbl4d: “La prima donna a vincere nella categoria big del festival di Sanremo come bassista, la prima donna nata nel ventunesimo seco… - lxilsi : RT @sh1tbl4d: “La prima donna a vincere nella categoria big del festival di Sanremo come bassista, la prima donna nata nel ventunesimo seco… -