Federica Sciarelli | mistero sulla vita privata | sposata si o no?

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Federica Sciarelli

Una vicenda ancora oscura, sulla quale continuerà ad indagare 'Chi l'ha visto?' in onda stasera, mercoledì 28 aprile alle 21.20 su Rai3, con, attraverso nuovi documenti inediti. ...Del caso si era occupata anche la trasmissione "Chi l'ha visto" condotta danella speranza che qualcuno potesse aver visto Carli ancora in vita. In particolare, il programma ...Chi l’ha visto in questi 17 anni non ha mai smesso di seguire il caso di Denise Pipitone. Dal programma di Rai 3 sono sempre arrivate le ultime notizie sulle indagini, sul processo, sulle ricerche. E ...Ecco la guida tv e la programmazione di stasera mercoledì 28 aprile 2021 da Rai Uno a Italia Uno. Su Rai Uno, dalle 21:25, ci sarà il programma documentario di Alberto Angela Ulisse: il piacere della ...