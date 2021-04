Federica Pellegrini divina nel costume blu | forma fisica strepitosa | «Che spettacolo»

Advertising

A5359201 : RT @RaiSport: Verso la 5ª e ultima #Olimpiade ?? Un nuovo sogno per @mafaldina88 che descrive come l'ha raggiunto e cosa l'ha sorpresa, anch… - BlogSocialTv1 : FEDERICA PELLEGRINI: LANCIA UN APPELLO SUI SOCIAL @mafaldina88 #federicapellegrini #Tokyo2021 #Tokyo2020… - Tv3Blog : FEDERICA PELLEGRINI: LANCIA UN APPELLO SUI SOCIAL @mafaldina88 #federicapellegrini #Tokyo2021 #Tokyo2020… - BlogSocialTv1 : FEDERICA PELLEGRINI: LANCIA UN APPELLO SUI SOCIAL @mafaldina88 #federicapellegrini #Tokyo2021 #Tokyo2020… - MFerraglioni : FEDERICA PELLEGRINI: LANCIA UN APPELLO SUI SOCIAL @mafaldina88 #federicapellegrini #Tokyo2021 #Tokyo2020… -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Pellegrini

L'Ultimo Uomo

, che è stata la testimonial dell'Italia alle Olimpiadi e ha vinto tantissimo, non è professionista. Non mi sembra una cosa normale. Manca la volontà di affrontare il tema'. Lei ha ...... esattamente come". Nessuna sorpresa invece per il bronzo europeo, Tecchi era convinto di un buon risultato di Ferrari a Basilea: "Conosciamo il suo valore " la chiosa del ...Tutti in piedi per Federica Pellegrini. La superba regina del nuoto ha pubblicato uno scatto strepitoso che ha ricevuto tanti complimenti.L’ex campione di sci era stato designato per l’evento di settembre, ma alla fine si è preferito abbinare il suo nome al grande evento olimpico di Cortina ...