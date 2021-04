Federer mette all'asta 300 ricordi della sua carriera. È per finanziare la sua fondazione

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Federer mette

IL GIORNO

col trofeo del 2007 Le scarpe di Wimbledon ? Tra questi le scarpe della sua vittoria a Wimbledon su Rafael Nadal nel 2007 e una racchetta del trionfo del Roland Garros nel 2009. Si tratta in ...Inoltre, circa 300 articoli della carriera disaranno disponibili per un'offerta online dal 23 giugno al 14 luglio. Il ricavato andrà alla RogerFoundation, che da tempo aiuta i ...Basilea - Roger Federer mette all'asta per beneficenza i cimeli della sua lunga carriera nel mondo del tennis. Fra i memorabilia all'incanto, per i quali si scatenerà sicuramente una vera e propria co ...L'iniziativa del campione svizzera, che metterà all'asta gli attrezzi del mestiere per fare opera di beneficenza per la sua Fondazione ...