(Di mercoledì 28 aprile 2021) "C'è molta soddisfazione per aver contribuito a riunire ladi. Ottenere l'unanimità dei voti dei presenti credo sia un grandissimo risultato, non solo per me ma per ...

Advertising

lifestyleblogit : Federazione Internazionale Padel, Luigi Carraro rieletto presidente '2020 l'anno di più grande crescita' - - TV7Benevento : Federazione Internazionale Padel, Luigi Carraro rieletto presidente '2020 l'anno di più grande crescita'... - StraNotizie : Federazione Internazionale Padel, Luigi Carraro rieletto presidente '2020 l'anno di più grande crescita'… - fisco24_info : Federazione Internazionale Padel, Luigi Carraro rieletto presidente '2020 l'anno di più grande crescita': 'C'è molt… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Padel: Luigi Carraro confermato numero 1 della Federazione internazionale -

Ultime Notizie dalla rete : Federazione Internazionale

'C'è molta soddisfazione per aver contribuito a riunire ladi Padel. Ottenere l'unanimità dei voti dei presenti credo sia un grandissimo risultato, non solo per me ma per soprattutto per il mondo del padel che oggi sta crescendo ...La notizia è arrivata volando, con il cinguettio di un tweet: Luigi Carraro è stato confermato alla presidenza della FIP,Pdel. E subito le agenzia l'hanno rilanciata. Il dirigente italiano è stato rieletto nel corso dell'Assemblea Generale, riunita nel Salone d'Onore del Coni. Carraro era ...Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "C'è molta soddisfazione per aver contribuito a riunire la Federazione Internazionale di Padel. Ottenere l'unanimità dei voti dei presenti credo sia un grandissimo risultat ...Luigi Carraro è stato confermato all'unanimità presidente della Federazione internazionale Padel per il prossimo quadriennio. Il dirigente italiano è stato rieletto nel corso dell'Assemblea Generale, ...