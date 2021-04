Fed conferma politica accomodante e pieno supporto a economia

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 28 aprile 2021) (Teleborsa) – La Federal Reserveunamonetariae ribadisce “l’impegno ad utilizzare la gamma completa di strumenti per sostenere l’degli Stati Uniti in questo momento difficile, promuovendo in tal modo i suoi obiettivi di massima occupazione e stabilità dei prezzi“. E’ quanto emerge dallo statement del FOMC, il Comitato dimonetaria della banca centrale americana, che hato i tassi sui Fed funds ai minimi storici, in un range compreso fra lo zero e lo 0,25%. Reiterato anche il piano di quantitative easing, che proseguirà ad un ritmo di 120 miliardi di dollari al mese , di cui 80 miliardi in Treasuries e circa 40 mniliardi in ABS. Valutando l’orientamento appropriato dellamonetaria, il Comitato assicura ...