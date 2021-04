Fattori Si | ' Sventato l' attacco delle destra a Speranza | non si usa il dolore per squallidi motivi'

Advertising

globalistIT : Ma invece... #speranza #Senato #destra -

Ultime Notizie dalla rete : Fattori Sventato

Globalist.it

... 'L'attacco delle destre contro il ministro Speranza, fotocopia di quello avvenuto per far cadere il governo Conte, è stato.' Lo afferma la senatrice Elenadi Sinistra Italiana ...... 'L'attacco delle destre contro il ministro Speranza, fotocopia di quello avvenuto per far cadere il governo Conte, è stato.' Lo afferma la senatrice Elenadi Sinistra Italiana ...La senatrice di Sinistra Italiana: "Non si cambia nel mezzo di una pandemia un ministro che ha gestito una situazione difficilissima nell'ottica della tutela della salute pubblica" ...