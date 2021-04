Fare sport regolarmente aiuta (anche) contro il Covid-19 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Un motivo in più per mantenere uno stile di vita sportivo? Secondo un nuovo studio del Kaiser Permanente Medical Care, in California, fare esercizio fisico regolare protegge dal rischio di ospedalizzazione e di morte per Covid-19. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 28 aprile 2021) Un motivo in più per mantenere uno stile di vita sportivo? Secondo un nuovo studio del Kaiser Permanente Medical Care, in California, fare esercizio fisico regolare protegge dal rischio di ospedalizzazione e di morte per Covid-19.

Advertising

Corriere : Superlega, i club di A vogliono fare causa ad Agnelli per aver fatto fuggire i fondi d’investimento - matteosalvinimi : @HuffPostItalia .@HuffPostItalia Capisco che fare titoli su 'Salvini colto in castagna' sia uno sport gradito ed al… - Corriere : ?? La Superlega è fallita - dadamaiorino70 : RT @LucaMagmo: adoro gli sport all'aria aperta correre andare in bici fare le grigliate... - Penombra_90 : RT @Pupi18054216: Mi dicono ora da un liceo sette moduli consecutivi + stage pomeridiano. Come fa un adolescente a vivere in questo modo? Q… -