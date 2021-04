F1, Toto Wolff: “A Portimao sarà lotta serrata con la Red Bull. Anche Ferrari e McLaren nella mischia” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Primi nel Mondiale costruttori e nel campionato piloti (per un punto su Verstappen). La Mercedes, nonostante un avvio di stagione più difficile del previsto, si trova comunque davanti a tutti dopo i primi due round del 2021 andati in scena a Sakhir e Imola. Prossimo appuntamento previsto a Portimao da venerdì 30 aprile a domenica 2 maggio per il weekend del Gran Premio del Portogallo, su un tracciato che ospita il circus per la seconda volta nella storia (dopo l’edizione 2020). “Si tratta di un circuito ancora abbastanza nuovo per tutti, il che dovrebbe rendere le cose interessanti e significa che dovremo continuare ad imparare durante tutto il fine settimana – ha spiegato il team principal della Mercedes, Toto Wolff, in vista del fine settimana lusitano – Ci aspettiamo un’altra lotta ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 aprile 2021) Primi nel Mondiale costruttori e nel campionato piloti (per un punto su Verstappen). La Mercedes, nonostante un avvio di stagione più difficile del previsto, si trova comunque davanti a tutti dopo i primi due round del 2021 andati in scena a Sakhir e Imola. Prossimo appuntamento previsto ada venerdì 30 aprile a domenica 2 maggio per il weekend del Gran Premio del Portogallo, su un tracciato che ospita il circus per la seconda voltastoria (dopo l’edizione 2020). “Si tratta di un circuito ancora abbastanza nuovo per tutti, il che dovrebbe rendere le cose interessanti e significa che dovremo continuare ad imparare durante tutto il fine settimana – ha spiegato il team principal della Mercedes,, in vista del fine settimana lusitano – Ci aspettiamo un’altra...

Advertising

sportal_it : Toto Wolff non ha dubbi sul futuro di Lewis Hamilton - ciccionocera00s : RT @F1Daviderusso: L' #Oscars per la migliore interpretazione in #F1 lo darei sempre a Toto Wolff che già ha messo le mani avanti in ottic… - MercRF : RT @F1Daviderusso: L' #Oscars per la migliore interpretazione in #F1 lo darei sempre a Toto Wolff che già ha messo le mani avanti in ottic… - LetySchumi : RT @F1Daviderusso: L' #Oscars per la migliore interpretazione in #F1 lo darei sempre a Toto Wolff che già ha messo le mani avanti in ottic… - t0osieslide : a Toto Wolff piace questo post -