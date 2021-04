F1, Toto Wolff: “A Portimao altra lotta con la Red Bull, anche Ferrari e McLaren nella mischia” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Domenica 2 maggio è in programma il terzo appuntamento del Mondiale di Formula 1 a Portimao, e la Mercedes occupa il primo posto dopo i primi due Gran Premi, quello di Sakhir e quello di Imola. “Si tratta di un circuito ancora abbastanza nuovo per tutti, il che dovrebbe rendere le cose interessanti e significa che dovremo continuare ad imparare durante tutto il fine settimana”, ha detto il team principal della Mercedes, Toto Wolff. “Ci aspettiamo un’altra lotta serrata con la Red Bull. anche la McLaren e la Ferrari potrebbero essere nella mischia. Vediamo come andranno le cose”. Wolff torna poi a parlare dell’errore di Hamilton a Imola e del secondo posto ottenuto in rimonta: “Ci sono ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 aprile 2021) Domenica 2 maggio è in programma il terzo appuntamento del Mondiale di Formula 1 a, e la Mercedes occupa il primo posto dopo i primi due Gran Premi, quello di Sakhir e quello di Imola. “Si tratta di un circuito ancora abbastanza nuovo per tutti, il che dovrebbe rendere le cose interessanti e significa che dovremo continuare ad imparare durante tutto il fine settimana”, ha detto il team principal della Mercedes,. “Ci aspettiamo un’serrata con la Redlae lapotrebbero essere. Vediamo come andranno le cose”.torna poi a parlare dell’errore di Hamilton a Imola e del secondo posto ottenuto in rimonta: “Ci sono ...

Advertising

sportface2016 : #Formula1, #TotoWolff : 'A #Portimao altra lotta con la #RedBull ' - sportal_it : Toto Wolff non ha dubbi sul futuro di Lewis Hamilton - ciccionocera00s : RT @F1Daviderusso: L' #Oscars per la migliore interpretazione in #F1 lo darei sempre a Toto Wolff che già ha messo le mani avanti in ottic… - MercRF : RT @F1Daviderusso: L' #Oscars per la migliore interpretazione in #F1 lo darei sempre a Toto Wolff che già ha messo le mani avanti in ottic… - LetySchumi : RT @F1Daviderusso: L' #Oscars per la migliore interpretazione in #F1 lo darei sempre a Toto Wolff che già ha messo le mani avanti in ottic… -