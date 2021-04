F1 | il Gran Premio del Canada salta per Covid | il 13 giugno si corre in Turchia

Leggi su agi

(Di mercoledì 28 aprile 2021) AGI - Il Gp deldi Formula 1, previsto per il prossimo 13a Montreal, è stato annullato a causa della pandemia di coronavirus e sarà rimpiazzato dal Gp di. La cancellazione è stata confermata dalle autorità statali del Quebec che hanno dato appuntamento per la nuova edizione che si terrà nel 2022. Allo stesso tempo è stato annunciato un accordo con la federazione internazionale per far disputare la corsa sul circuito canadese fino al 2031. Il, secondo i dati della Johns Hopkins University, ha registrato 6.845 casi e 37 morti nelle ultime 24 ore per un totale di poco più d 1,2 milioni di casi e 24mila morti dall'inizio della pandemia.