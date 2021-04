F1, il GP Gran Bretagna 2021 ospiterà la prima qualifica sprint della storia. Weekend di gara rivoluzionato a Silverstone (Di mercoledì 28 aprile 2021) Mancava ormai solo l’ufficialità e quest’oggi è arrivata la conferma definitiva: Silverstone ospiterà le prime qualifiche sprint della storia della Formula 1. Una notizia che era nell’aria da diversi mesi e che è divenuta realtà pochi giorni dopo l’annuncio ufficiale (da parte del circus) dell’introduzione di questo nuovo format in occasione di tre Weekend di gara del campionato 2021. Tramite i propri canali ufficiali, la direzione del circuito britannico ha confermato che, per il Gran Premio di Gran Bretagna 2021, andrà per la prima volta in scena la nuova qualifica sprint. Si tratta di una gara da ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 aprile 2021) Mancava ormai solo l’ufficialità e quest’oggi è arrivata la conferma definitiva:le prime qualificheFormula 1. Una notizia che era nell’aria da diversi mesi e che è divenuta realtà pochi giorni dopo l’annuncio ufficiale (da parte del circus) dell’introduzione di questo nuovo format in occasione di tredidel campionato. Tramite i propri canali ufficiali, la direzione del circuito britannico ha confermato che, per ilPremio di, andrà per lavolta in scena la nuova. Si tratta di unada ...

Advertising

Corriere : Tornano i turisti: boom di affitti in Sicilia e Puglia (grazie a inglesi e americani già vaccinati) - SkySportF1 : ULTIM’ORA FORMULA1, APPROVATA GARA SPRINT DEL SABATO PER 3 GP. POSSIBILE PARTENZA IN GRAN BRETAGNA #SkyMotori #F1 #Formula1 - agorarai : 'Il governo è seduto su una cassa di dinamite. Il centro destra vuole essere forza di governo e di opposizione. In… - Sonotornato4 : RT @AntonelloZedda: Giappone ???? Israele ???? Svezia ???? Gran Bretagna ???? - AntonelloZedda : Giappone ???? Israele ???? Svezia ???? Gran Bretagna ???? -