F1, GP del Canada verso la cancellazione. Turchia si candida per la sostituzione (Di mercoledì 28 aprile 2021) Manca soltanto l’ufficialità, ma il GP del Canada 2021 verrà cancellato. La settima tappa del Mondiale F1, in programma a Montreal nel weekend dell’11-13 giugno, non andrà in scena a causa dell’emergenza sanitaria. L’evento sul circuito intitolato alla memoria di Gilles Villeneuve salterà dunque per la seconda volta consecutiva. Ad anticiparlo è stato il quotidiano LaPresse, il quale ha svelato che si sta discutendo per un prolungamento dell’accordo tra Liberty Media e il Paese nordamericano per altri due anni oltre la scadenza fissata al 2029. L’ufficialità dovrebbe arrivare già nel corso di questa settimana, che culminerà col GP del Portogallo (2 maggio sul circuito di Portimao). Dopo la trasferta in terra lusitana sono previsti il GP di Spagna, il GP di Montecarlo, il GP dell’Azerbaijan. L’appuntamento in Canada sarà probabilmente sostituito dal GP ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 aprile 2021) Manca soltanto l’ufficialità, ma il GP del2021 verrà cancellato. La settima tappa del Mondiale F1, in programma a Montreal nel weekend dell’11-13 giugno, non andrà in scena a causa dell’emergenza sanitaria. L’evento sul circuito intitolato alla memoria di Gilles Villeneuve salterà dunque per la seconda volta consecutiva. Ad anticiparlo è stato il quotidiano LaPresse, il quale ha svelato che si sta discutendo per un prolungamento dell’accordo tra Liberty Media e il Paese nordamericano per altri due anni oltre la scadenza fissata al 2029. L’ufficialità dovrebbe arrivare già nel corso di questa settimana, che culminerà col GP del Portogallo (2 maggio sul circuito di Portimao). Dopo la trasferta in terra lusitana sono previsti il GP di Spagna, il GP di Montecarlo, il GP dell’Azerbaijan. L’appuntamento insarà probabilmente sostituito dal GP ...

Advertising

borghi_claudio : MITICO, in un anno il Canada si è ricomprato il 40% del suo debito pubblico. Caro Tiff suggerisco di risolvere il… - ANGELOGHERARDI : RT @gustinicchi: In foto ex presidente dell'Agenzia per la sanità pubblica del Canada. Gli occhi cosi neri, vuoti, senz'anima mi ricordano… - Teo_Gaud : #F1 | LaPresse Canada: questa settimana ci sarà l'annuncio della cancellazione del Gran Premio del Canada a causa della pandemia. #Formula1 - Daniela192601 : RT @gustinicchi: In foto ex presidente dell'Agenzia per la sanità pubblica del Canada. Gli occhi cosi neri, vuoti, senz'anima mi ricordano… - ilpazientezero : RT @gustinicchi: In foto ex presidente dell'Agenzia per la sanità pubblica del Canada. Gli occhi cosi neri, vuoti, senz'anima mi ricordano… -

Ultime Notizie dalla rete : del Canada GP Canada, cancellazione a un passo. Si attende l'annuncio Si terrà poco prima delle 12:00, ora locale di Montreal, la conferenza con la quale gli organizzatori del Gran Premio del Canada ufficializzeranno la rinuncia a ospitare il GP del prossimo 13 giugno. Con la decisione, alla base della quale vi sono le limitazioni all'accesso nel Paese - la quarantena di 14 giorni ...

Paura durante l'allenamento: un grosso alligatore invade il campo L'allenamento del club Mls di Toronto che si stava svolgendo Florida a causa delle restrizioni Covid tra Canada e Stati Uniti è stata interrotto da un alligatore. Il grosso rettile ha invaso il terreno di gioco tra ...

Storia del G20, un paese alla volta: Canada ISPIonline F1, GP del Canada verso la cancellazione. Turchia si candida per la sostituzione Manca soltanto l'ufficialità, ma il GP del Canada 2021 verrà cancellato. La settima tappa del Mondiale F1, in programma a Montreal nel weekend dell'11-13 giugno, non andrà in scena a causa dell'emerge ...

Brots: da Trento allo Startup Boost di Vancouver > Nel mondo delle professioni dello spettacolo duramente provato dalla pandemia, si accende una luce, o meglio una playlist. È quella della startup Brots, con sede a Trento e già protagonista nel 2020 ...

Si terrà poco prima delle 12:00, ora locale di Montreal, la conferenza con la quale gli organizzatoriGran Premioufficializzeranno la rinuncia a ospitare il GPprossimo 13 giugno. Con la decisione, alla base della quale vi sono le limitazioni all'accesso nel Paese - la quarantena di 14 giorni ...L'allenamentoclub Mls di Toronto che si stava svolgendo Florida a causa delle restrizioni Covid trae Stati Uniti è stata interrotto da un alligatore. Il grosso rettile ha invaso il terreno di gioco tra ...Manca soltanto l'ufficialità, ma il GP del Canada 2021 verrà cancellato. La settima tappa del Mondiale F1, in programma a Montreal nel weekend dell'11-13 giugno, non andrà in scena a causa dell'emerge ...> Nel mondo delle professioni dello spettacolo duramente provato dalla pandemia, si accende una luce, o meglio una playlist. È quella della startup Brots, con sede a Trento e già protagonista nel 2020 ...