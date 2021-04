Ex Ilva, richiesta ennesima proroga dei termini AIA. Ferma opposizione dell’amministrazione Melucci (Di mercoledì 28 aprile 2021) È un no categorico, quello espresso dall’amministrazione Melucci all’ennesima richiesta di differimento termini avanzata da ArcelorMittal Italia, oggi Acciaierie d’Italia, rispetto ad alcune prescrizioni AIA contenute nel piano ambientale relativo al Dpcm del 29 settembre 2017.Un’opposizione espressa, durante la conferenza di servizi speciale tenuta oggi, dall’assessore all’Ambiente Paolo Castronovi, che ha trasmesso alla struttura del Ministero per la Transizione Ecologica l’indirizzo ricevuto dal sindaco Rinaldo Melucci.Nello specifico si tratta delle prescrizioni UP2 (rimozione cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale) e UP3 (gestione di fanghi acciaieria, fanghi d’altoforno e polverino d’altoforno), riguardanti materiali altamente inquinanti che richiedono procedure di ... Leggi su tarantinitime (Di mercoledì 28 aprile 2021) È un no categorico, quello espresso dall’amministrazioneall’di differimentoavanzata da ArcelorMittal Italia, oggi Acciaierie d’Italia, rispetto ad alcune prescrizioni AIA contenute nel piano ambientale relativo al Dpcm del 29 settembre 2017.Un’espressa, durante la conferenza di servizi speciale tenuta oggi, dall’assessore all’Ambiente Paolo Castronovi, che ha trasmesso alla struttura del Ministero per la Transizione Ecologica l’indirizzo ricevuto dal sindaco Rinaldo.Nello specifico si tratta delle prescrizioni UP2 (rimozione cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale) e UP3 (gestione di fanghi acciaieria, fanghi d’altoforno e polverino d’altoforno), riguardanti materiali altamente inquinanti che richiedono procedure di ...

