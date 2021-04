Ex Brigate rosse: sette arrestati a Parigi su richiesta dell’Italia. Tre sono riccercati (Di mercoledì 28 aprile 2021) sono stati arrestati stamani, 28 aprile, a Parigi, su richiesta dell'Italia, sette ex componenti delle Brigate rosse. Altri tre sono in fuga e ricercati. Lo annuncia l'Eliseo. I dieci sono accusati di atti di terrorismo risalenti agli anni '70 e '80. L'operazione, secondo quanto riferito da fonti italiane, è stata condotta dall'Antiterrorismo francese (Sdat) in collaborazione con il Servizio di cooperazione internazionale della Criminalpol e con l'Antiterrorismo della Polizia italiana L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 28 aprile 2021)statistamani, 28 aprile, a, sudell'Italia,ex componenti delle. Altri trein fuga e ricercati. Lo annuncia l'Eliseo. I dieciaccusati di atti di terrorismo risalenti agli anni '70 e '80. L'operazione, secondo quanto riferito da fonti italiane, è stata condotta dall'Antiterrorismo francese (Sdat) in collaborazione con il Servizio di cooperazione internazionale della Criminalpol e con l'Antiterrorismo della Polizia italiana L'articolo proviene da Firenze Post.

