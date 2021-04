Eutanasia, Marco Cappato e Mila Welby assolti anche in appello per il caso Trentini (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il giudice della Corte d’Assise d’appello di Genova ha confermato l’assoluzione, decisa in primo grado, per Marco Cappato e Mina Welby, rispettivamente tesoriere e copresidente dell’Associazione Luca Coscioni. I due erano accusati di aiuto al suicidio per l’assistenza offerta al 53enne Davide Trentini, malato di sclerosi multipla dal 1993 e morto in una clinica in Svizzera il 13 aprile 2017. Il procuratore generale di Genova Roberto Aniello aveva chiesto la conferma dell’assoluzione. Nel 2016 Davide Trentini si era rivolto all’associazione Luca Coscioni per mettere fine alla sua lunga sofferenza. Mina Welby lo aveva accompagnato in Svizzera, aiutandolo in tutte le procedure burocratiche. Marco Cappato, invece, aveva raccolto, ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il giudice della Corte d’Assise d’di Genova ha confermato l’assoluzione, decisa in primo grado, pere Mina, rispettivamente tesoriere e copresidente dell’Associazione Luca Coscioni. I due erano accusati di aiuto al suicidio per l’assistenza offerta al 53enne Davide, malato di sclerosi multipla dal 1993 e morto in una clinica in Svizzera il 13 aprile 2017. Il procuratore generale di Genova Roberto Aniello aveva chiesto la conferma dell’assoluzione. Nel 2016 Davidesi era rivolto all’associazione Luca Coscioni per mettere fine alla sua lunga sofferenza. Minalo aveva accompagnato in Svizzera, aiutandolo in tutte le procedure burocratiche., invece, aveva raccolto, ...

