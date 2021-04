Europa League, Solskjaer: “Non volevo mancare di rispetto alla Roma, è una grande squadra”” (Di mercoledì 28 aprile 2021) “La Roma è una grande squadra, con una storia. Ho anche le maglie di Totti e De Rossi, firmate. Conosco benissimo la loro qualità e se non li abbiamo seguiti tantissimo prima di sapere che dovevamo affrontarli, ora ci siamo informati. Non volevo mancare di rispetto a nessuno”. Ole Gunnar Solskjaer è intervenuto così nella conferenza stampa della vigilia della sfida contro la Roma, valida per le semifinali di Europa League, dopo le polemiche scatenate dalla frase “non conosco i giallorossi” pronunciata dal tecnico dello United. Solskjaer ha successivamente parlato delle condizioni di Rashford: “Ha recuperato bene. Credo che il peggio sia alle spalle e sarà presente per questa difficile ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Laè una, con una storia. Ho anche le maglie di Totti e De Rossi, firmate. Conosco benissimo la loro qualità e se non li abbiamo seguiti tantissimo prima di sapere che dovevamo affrontarli, ora ci siamo informati. Nondia nessuno”. Ole Gunnarè intervenuto così nella conferenza stampa della vigilia della sfida contro la, valida per le semifinali di, dopo le polemiche scatenate dfrase “non conosco i giallorossi” pronunciata dal tecnico dello United.ha successivamente parlato delle condizioni di Rashford: “Ha recuperato bene. Credo che il peggio sia alle spalle e sarà presente per questa difficile ...

