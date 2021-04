Europa League | Roma | cori e striscioni a Trigoria prima della partenza

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Tutto pronto per la super sfida tra Manchester United e. Le due squadre si affronteranno all' Old Trafford per la semifinale d'andata, match valido per l'accesso alla finale di. ...

Tutto pronto per la super sfida tra Manchester United e Roma . Le due squadre si affronteranno all' Old Trafford per la semifinale d'andata, match valido per l'accesso alla finale di. Questa mattina erano 1.500 i tifosi che si sono presentati ai cancelli del Fulvio Bernardini, per dare un ultimo sostegno ai giocatori prima della partenza. Il saluto dei tifosi I ...Esclusa dalla corsa Championsin campionato, la Roma si aggrappa alle ultime speranze di centrare la qualificazione attraverso la vittoria dell'. Domani affronterà il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer , che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match: "La Roma è una grande squadra, con una storia riconosciuta. ...Circa 1.500 tifosi si sono presentati fuori dai cancelli del Fulvio Bernardini per far sentire la loro vicinanza alla squadra in partenza verso Manchester ...Solskjaer, per la sfida con i giallorossi, si affiderà al 4-2-3-1, con Rashford che dovrebbe recuperare ed agire insieme a Bruno Fernandes e Pogba alle spalle di Cavani. In mezzo al campo ci saranno M ...