Europa League, Pogba: 'Roma? Nostro obiettivo vincere la coppa' (Di mercoledì 28 aprile 2021) "Quella contro la Roma è una grande sfida ma, prima o poi, ci saremmo dovuti affrontare. Andando avanti è normale trovarsi davanti delle grandi squadre. Abbiamo iniziato il torneo con una mentalità ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 28 aprile 2021) "Quella contro laè una grande sfida ma, prima o poi, ci saremmo dovuti affrontare. Andando avanti è normale trovarsi davanti delle grandi squadre. Abbiamo iniziato il torneo con una mentalità ...

Advertising

livescore : ????????????: x1 LaLiga ?????? x1 Copa del Rey ?????? x1 Serie A ?????? x1 Coppa Italia ?????? x1 UEFA Cup ?????? x1 UEFA Super Cup ??????… - sportli26181512 : Roma, folla di tifosi fuori da Trigoria in vista della semifinale di Europa League: 'Siamo con voi!' VIDEO: Sono or… - Emanuel70123144 : RT @Skysurfer72: Beh... visto che siamo già fuori dalla Europa League mi spiegate perchè dovremmo cambiare allenatore a 5 dal termine? #Pir… - robmosc : @IgnazioGrazioso @drugo79 @RafAuriemma Dai lascialo perdere, cacciano 2 che gli fanno vincere lo scudetto per prend… - cmdotcom : #Roma, folla di tifosi fuori da #Trigoria per caricare la squadra in vista della semifinale di Europa League: 'Siam… -