Europa League, la Roma va all’Old Trafford con lo United: match di carattere per sperare nella Champions (Di mercoledì 28 aprile 2021) Con cinque partite ancora da disputare in serie A, la Roma sta piano piano mollando la presa sulla zona Champions League. Il solo punto conseguito nelle ultime tre partite, un pareggio contro l’Atalanta, ha allontanato i giallorossi dalle zone più nobili della classifica, con il quarto posto distante undici punti pressoché impossibile da raggiungere. Con il settimo posto i capitolini ad oggi finirebbero dritti in Europa Conference League, la competizione che nascerà proprio quest’estate, ma il Sassuolo, dietro di soli tre punti, è in agguato. La squadra di Paulo Fonseca ha però ancora una speranza di accedere alla prossima edizione della coppa dalle grandi orecchie, rappresentata dal trionfo in Europa League. La seconda coppa europea è arrivata alla penultima fermata, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 aprile 2021) Con cinque partite ancora da disputare in serie A, lasta piano piano mollando la presa sulla zona. Il solo punto conseguito nelle ultime tre partite, un pareggio contro l’Atalanta, ha allontanato i giallorossi dalle zone più nobili della classifica, con il quarto posto distante undici punti pressoché impossibile da raggiungere. Con il settimo posto i capitolini ad oggi finirebbero dritti inConference, la competizione che nascerà proprio quest’estate, ma il Sassuolo, dietro di soli tre punti, è in agguato. La squadra di Paulo Fonseca ha però ancora una speranza di accedere alla prossima edizione della coppa dalle grandi orecchie, rappresentata dal trionfo in. La seconda coppa europea è arrivata alla penultima fermata, ...

Advertising

livescore : ????????????: x1 LaLiga ?????? x1 Copa del Rey ?????? x1 Serie A ?????? x1 Coppa Italia ?????? x1 UEFA Cup ?????? x1 UEFA Super Cup ??????… - DiMarzio : '#Roma è con voi' | La carica dei tifosi giallorossi per la semifinale contro il #ManchesterUnited - sangueblu15 : @SpudFNVPN Allegri in Europa League? - Lucaaffigi : RT @GiovaB95: Gia stanno preparando il mercato europa league - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - Gare di andata delle semifinali su Sky e in streaming su NOW, Manchester United-Roma anche in chiaro su… -