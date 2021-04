Euro 2020, la Panini lancia la nuova collezione di figurine: i dettagli (Di mercoledì 28 aprile 2021) La Panini lancia “UEFA Euro 2020 Tournament Edition”.Palermo, a settembre il “museo internazionale dello sport”: da stabilire ancora la sedeLa Panini ha lanciato, con largo anticipo, l'anteprima delle figurine che vedranno come protagonisti i calciatori che scenderanno in campo al prossimo Europeo con le rispettive Nazionali. Per l'Italia di Roberto Mancini saranno presenti le figurine di: Gianluigi Donnarumma, Salvatore Sirigu, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Emerson, Alessandro Florenzi, Nicolò Barella, Jorginho, Manuel Locatelli, Lorenzo Pellegrini, Marco Verratti, Andrea Belotti, Domenico Berardi, Federico Bernardeschi, Federico Chiesa, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne e Moise Kean. Di ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 28 aprile 2021) La“UEFATournament Edition”.Palermo, a settembre il “museo internazionale dello sport”: da stabilire ancora la sedeLahato, con largo anticipo, l'anteprima delleche vedranno come protagonisti i calciatori che scenderanno in campo al prossimopeo con le rispettive Nazionali. Per l'Italia di Roberto Mancini saranno presenti ledi: Gianluigi Donnarumma, Salvatore Sirigu, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Emerson, Alessandro Florenzi, Nicolò Barella, Jorginho, Manuel Locatelli, Lorenzo Pellegrini, Marco Verratti, Andrea Belotti, Domenico Berardi, Federico Bernardeschi, Federico Chiesa, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne e Moise Kean. Di ...

