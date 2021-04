Estrazione Million Day 28 aprile | diretta oggi numeri vincenti

(Di mercoledì 28 aprile 2021)inlive diDay di282021: scopri con noi la combinazione vincente del concorso giornaliero.DayProsegue anche stasera la caccia a un nuovo milionario alDay, la lotteria giornaliera amatissima dagli italiani. Sarebbe il sesto di un mese tutto sommato molto positivo, con cinque nuovi milionari. Dal giorno del lancio, il gioco ha distribuito vincite per 376 milioni di euro, con circa 4.700 vincite da mille euro dall’inizio del 2021. Nella giornata di lunedì 19, è arrivato il quinto milionario del mese a Crispiano, in provincia di Taranto. Pronti come ogni sera a scoprire cosa accadrà? Cosa è successo nelle estrazioni di martedì –> CLICCA QUIDay ...

Advertising

zazoomblog : Estrazione Million Day di oggi mercoledì 28 aprile 2021: i numeri vincenti - #Estrazione #Million #mercoledì - cronaca_news : Million Day, estrazione oggi mercoledì 28 aprile 2021: numeri e combinazione vincente Million Day di oggi… - CasilinaNews : Million Day, estrazione oggi 28 aprile 2021: numeri vincenti - zazoomblog : Million Day estrazione martedì 27 aprile: numeri vincenti - #Million #estrazione #martedì #aprile: - italiaserait : Million Day martedì 27 aprile 2021: numeri vincenti dell’estrazione di oggi -

Ultime Notizie dalla rete : Estrazione Million

QuiFinanza

Su la diretta delDay , l'dei numeri vincenti di oggi mercoledì 28 aprile 2021. Il live dell'del MillionDay su I cinque numeri vincenti di oggi saranno resi noti dopo le 19.Day è ...DAY/ Numeri vincenti: scopri la combinazione di oggi 27 aprile 2021 MALORE IN DAD, STUDENTE PERDE LA VITA: INDAGINI IN CORSO Il malore in Dad accusato da Matteo Cecconi non ha ...Million Day, estrazione di mercoledì 28 aprile: ecco i numeri vincenti e quello che sta accadendo proprio in questi minuti.Caccia al milione di euro anche nella giornata di oggi, mercoledì 28 aprile . Nel gioco gestito da Lottomatica occorre indovinare la ...