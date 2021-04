Esami di Stato secondo ciclo scuole italiane all’estero: colloquio a distanza se richiesto. Decreto (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il MAECI ha inviato il Decreto 2862 per gli Esami di Stato. I punti del Decreto: Composizione delle commissioni per gli Esami conclusivi del secondo ciclo d’istruzione, calendari boreale e australe, casi particolari inerenti alla composizione delle commissioni per gli Esami conclusivi del secondo ciclo d’istruzione, svolgimento dell’esame conclusivo del secondo ciclo d’istruzione – candidati interni, candidati esterni ed Esami di idoneità ed integrativi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il MAECI ha inviato il2862 per glidi. I punti del: Composizione delle commissioni per gliconclusivi deld’istruzione, calendari boreale e australe, casi particolari inerenti alla composizione delle commissioni per gliconclusivi deld’istruzione, svolgimento dell’esame conclusivo deld’istruzione – candidati interni, candidati esterni eddi idoneità ed integrativi. L'articolo .

