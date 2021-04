Esame da avvocato, riaperto fino a venerdì il termine per la scelta delle materie (Di mercoledì 28 aprile 2021) Con un decreto ministeriale appena firmato, la guardasigilli Cartabia ha fissato per le 12 di dopodomani la nuova scadenza entro cui i candidati potranno completare la procedura. Un’opportunità per chi aveva lascato passare la deadline del 24 aprile Si riapre la finestra per l’Esame da avvocato, fino alle 12 di venerdì. Con un decreto ministeriale firmato poche ore fa, la guardasigilli Marta Cartabia ha infatti ha prorogato al mezzogiorno del 30 aprile il termine per l’indicazione delle materie sulle quali sostenere le due prove orali. L’opzione, che va espressa sulla piattaforma on line dedicata, costituisce un passaggio indispensabile per perfezionare l’adesione all’Esame. Così, chi non aveva avuto modo di specificare gli argomenti ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 28 aprile 2021) Con un decreto ministeriale appena firmato, la guardasigilli Cartabia ha fissato per le 12 di dopodomani la nuova scadenza entro cui i candidati potranno completare la procedura. Un’opportunità per chi aveva lascato passare la deadline del 24 aprile Si riapre la finestra per l’daalle 12 di. Con un decreto ministeriale firmato poche ore fa, la guardasigilli Marta Cartabia ha infatti ha prorogato al mezzogiorno del 30 aprile ilper l’indicazionesulle quali sostenere le due prove orali. L’opzione, che va espressa sulla piattaforma on line dedicata, costituisce un passaggio indispensabile per perfezionare l’adesione all’. Così, chi non aveva avuto modo di specificare gli argomenti ...

