Erasmo Genzini e quel prezioso consiglio di Gianni Morandi: il racconto (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’affascinante attore Erasmo Genzini ha raccontato un inedito retroscena sulla sua esperienza sul set insieme al mitico Gianni Morandi: vediamo cosa ha detto. Erasmo Genzini e il prezioso consiglio di Morandi (Instagram)L’attore Erasmo Genzini ha raccontato un inedito retroscena che riguarda il mitico Gianni Morandi: quando erano sul set insieme gli ha dato un consiglio davvero prezioso. Questa sera lo ritroviamo in tv nei panni di Armando nella nuova fiction di Canale 5 Buongiorno, mamma!. Il cast è davvero eccezionale. I due protagonisti, Guido e Anna sono interpretati dai bravissimi Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta, mentre la ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’affascinante attoreha raccontato un inedito retroscena sulla sua esperienza sul set insieme al mitico: vediamo cosa ha detto.e ildi(Instagram)L’attoreha raccontato un inedito retroscena che riguarda il mitico: quando erano sul set insieme gli ha dato undavvero. Questa sera lo ritroviamo in tv nei panni di Armando nella nuova fiction di Canale 5 Buongiorno, mamma!. Il cast è davvero eccezionale. I due protagonisti, Guido e Anna sono interpretati dai bravissimi Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta, mentre la ...

Advertising

glooryetta : Autori: Erasmo Genzini, abbiamo un ruolo per te. Devi far innamorare una ragazza fidanz... Erasmo: Say no more… - iamsalvonic : #BuongiornoMamma Erasmo Genzini indescrivibile?????? @ErasmoGenzini @LuxVide @fictionmediaset #Canale5 - briocheandtea : RT @fabvsnouis: Francesca con l'abito di sua madre che sicuramente non indosserà perché scapperà alla fine con Erasmo Genzini perché è gius… - 15_e_c_ : Cioè io non trovo il tipo giusto, solo casi umani e qua sposano/baciano Roul Bova, Federico Cesari ed Erasmo Genzin… - siileeencee : comunque erasmo rovina coppie genzini lo amo #buongiornomamma -