Enzo Bearzot | «Ho bisogno della mia solitudine | in Friuli siamo fatti così»

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Era un vecchio che ascoltava i dischi del jazz e fumava la pipa. Lo ricordoil friulanonegli annisua vita serena dopo le tempeste del calcio, il linciaggio del 1982 e il titolo di campione del mondo. Aveva giocato al calcio per diciott’anni, dal 1946 al 1964, mediano duro e legnoso, cominciando nel Pro Gorizia, passando poi all’Inter e al Catania per finire nove anni al Torino, la squadra che gli conquistò il cuore. Divene commissario tecniconazionale dal 1977 al 1986, quasi dieci anni, 40 vittorie, 26 pareggi, 22 sconfitte, campione del mondo in Spagna. Era alto, spigoloso e spiritato, il viso lungo e un naso schiacciato da pugile, le mani nervose. Aveva un sorriso nervoso. Quando allenò la nazionale era vecchio non perché avesse molti anni, ne aveva cinquanta quando ...