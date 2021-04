Entry list qualificazioni Roland Garros maschile 2021: gli italiani presenti (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’Entry list e i partecipanti alle qualificazioni del Roland Garros maschile 2021. Tanti i nomi azzurri come di consueto nel tabellone cadetto del secondo Slam dell’anno che si terrà a partire dal 24 fino al 28 gennaio in quel di Parigi. Sei gli italiani ai nastri di partenza a caccia di un posto nel main draw. Si tratta di Paolo Lorenzi, Federico Gaio, Roberto Marcora, Thomas Fabbiano, Alessandro Giannessi e Lorenzo Giustino. Di seguito l’elenco completo. Ecco l’Entry list delle qualificazioni: Carballes Baena J. Sousa Anderson Ivashka Ucihyama Sugita Novak Daniel P. Sousa Galan F. Cerundolo Kudla Dzumhur Barrere Alcaraz Murray Kovalik Majchrazk Seyboth ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’e i partecipanti alledel. Tanti i nomi azzurri come di consueto nel tabellone cadetto del secondo Slam dell’anno che si terrà a partire dal 24 fino al 28 gennaio in quel di Parigi. Sei gliai nastri di partenza a caccia di un posto nel main draw. Si tratta di Paolo Lorenzi, Federico Gaio, Roberto Marcora, Thomas Fabbiano, Alessandro Giannessi e Lorenzo Giustino. Di seguito l’elenco completo. Ecco l’delle: Carballes Baena J. Sousa Anderson Ivashka Ucihyama Sugita Novak Daniel P. Sousa Galan F. Cerundolo Kudla Dzumhur Barrere Alcaraz Murray Kovalik Majchrazk Seyboth ...

Advertising

sportface2016 : Entry list qualificazioni #RolandGarros maschile 2021: gli italiani presenti - qnazionale : Roland Garros 2021, entry list qualificazioni maschili: sei gli italiani al via - Ubitennis : Roland Garros 2021, entry list qualificazioni maschili: sei gli italiani al via - turismoER : RT @meftennisevents: ?? Scopri qui la #entrylist maschile dell'Emilia-Romagna Open. Presto on-line anche la entry list della competizione f… - TennisWorldit : Entry list ATP: Sonego e Musetti in campo a Parma -

Ultime Notizie dalla rete : Entry list Sonego e Andreescu i primi iscritti all'Emilia Romagna Open Campioni, giocatori e giocatrici d'esperienza con un passato ai vertici del circuito mondiale e giovani in rampa di lancio. Sono state diramate le entry list dell'Emilia - Romagna Open, torneo femminile e maschile organizzato da MEF Tennis Events che animerà il parmense a maggio. Dal 15 al 22 del mese prossimo il Tennis Club Parma ospiterà il [?]...

Andreescu, Sonego e Musetti: da metà maggio Parma capitale del tennis Sono state pubblicate le entry list dell'Emilia Romagna Open, il torneo che si giocherà a Parma e che vedrà un appuntamento femminile e uno maschile. Dal 15 al 22 del mese prossimo il Tennis Club Parma ospiterà il torneo Wta ...

C’è (ancora) Djokovic nell’entry list di Belgrado 2 Ubi Tennis Roland Garros 2021, entry list qualificazioni maschili: sei gli italiani al via Con dieci atleti azzurri già sicuri dell’accesso al tabellone principale, la truppa italiana a Parigi potrebbe essere più numerosa. Gaio e Lorenzi guidano il battaglione tricolore ...

Entry list ATP: Sonego e Musetti in campo a Parma La città di Parma ospiterà per la prima volta nella sua storia un torneo ATP. L’Emilia-Romagna Open si disputerà dal 22 al 29 maggio sulla terra rossa del Tennis Club President di Montechiarugolo e pr ...

Campioni, giocatori e giocatrici d'esperienza con un passato ai vertici del circuito mondiale e giovani in rampa di lancio. Sono state diramate ledell'Emilia - Romagna Open, torneo femminile e maschile organizzato da MEF Tennis Events che animerà il parmense a maggio. Dal 15 al 22 del mese prossimo il Tennis Club Parma ospiterà il [?]...Sono state pubblicate ledell'Emilia Romagna Open, il torneo che si giocherà a Parma e che vedrà un appuntamento femminile e uno maschile. Dal 15 al 22 del mese prossimo il Tennis Club Parma ospiterà il torneo Wta ...Con dieci atleti azzurri già sicuri dell’accesso al tabellone principale, la truppa italiana a Parigi potrebbe essere più numerosa. Gaio e Lorenzi guidano il battaglione tricolore ...La città di Parma ospiterà per la prima volta nella sua storia un torneo ATP. L’Emilia-Romagna Open si disputerà dal 22 al 29 maggio sulla terra rossa del Tennis Club President di Montechiarugolo e pr ...