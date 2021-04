Enrico Ruggeri diventa calciatore: ha firmato per il Sona (Serie D) per amore di Maicon (Di mercoledì 28 aprile 2021) Da cantante a calciatore: Enrico Ruggeri è stato tesserato dal Sona, squadra veronese di Serie D, per il finale di stagione. E’ stato lo stesso cantautore a chiederlo, dato che il suo idolo è Maicon, ex interista acquistato dal club qualche mese fa. Oggi Ruggeri è stato presentato alla stampa, alla presenza del presidente del Sona, Paolo Pradella, del sindaco del paese, Gianluigi Mazzi, e dell’assessore Gianfranco Dalla Valentina. La Gazzetta dello Sport riporta le parole di Ruggeri: “Sono un fantasista e gioco dietro alle punte. Se sono qui non è mistero, il presidente mi ha invitato e io ho accettato con entusiasmo questa nuova avventura, confortato anche dal fatto che c’è Maicon, che si trova perfettamente a suo ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 28 aprile 2021) Da cantante aè stato tesserato dal, squadra veronese diD, per il finale di stagione. E’ stato lo stesso cantautore a chiederlo, dato che il suo idolo è, ex interista acquistato dal club qualche mese fa. Oggiè stato presentato alla stampa, alla presenza del presidente del, Paolo Pradella, del sindaco del paese, Gianluigi Mazzi, e dell’assessore Gianfranco Dalla Valentina. La Gazzetta dello Sport riporta le parole di: “Sono un fantasista e gioco dietro alle punte. Se sono qui non è mistero, il presidente mi ha invitato e io ho accettato con entusiasmo questa nuova avventura, confortato anche dal fatto che c’è, che si trova perfettamente a suo ...

enricoruggeri : Mi porto dentro questo momento, onorato per aver cantato con lei. Intelligenza, classe, passione, cultura, carisma.… - antonellacirce1 : RT @PantheonVerona: Enrico Ruggeri, fresco tesserato del Sona, si è presentato oggi ai suoi compagni, al mister Filippo Damini e dal suo vi… - napolista : #EnricoRuggeri diventa calciatore: ha firmato per il #Sona (Serie D) per amore di #Maicon L’ex interista gioca in s… - Alessandro_Amad : RT @luigicaputo71: La cronaca di oggi mi riporta alla mente #Ungiocodaragazzi il romanzo di @enricoruggeri che racconta due fratelli divisi… - tigrotta60 : RT @luigicaputo71: La cronaca di oggi mi riporta alla mente #Ungiocodaragazzi il romanzo di @enricoruggeri che racconta due fratelli divisi… -