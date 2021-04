Energia, transizione alle fonti sostenibili: sostegno per le Isole dell’Ue (Di mercoledì 28 aprile 2021) Aperto un nuovo bando del Segretariato Energia pulita per le Isole dell’Ue che offre sostegno alle Isole europee nella transizione all’Energia pulita. Il Segretariato fornirà supporto tecnico a un totale di 40 progetti attraverso questo primo invito e un secondo previsto a febbraio 2022. Il supporto tecnico mira a portare soluzioni a tutte le Isole europee nelle diverse fasi della transizione energetica e prevede la formulazione di piani strategici di transizione energetica, studi di integrazione della rete, analisi normative o aiuto nella ricerca di finanziamenti per progetti concreti. A seconda del livello di avanzamento delle Isole verso l’Energia pulita, il ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 28 aprile 2021) Aperto un nuovo bando del Segretariatopulita per leche offreeuropee nellaall’pulita. Il Segretariato fornirà supporto tecnico a un totale di 40 progetti attraverso questo primo invito e un secondo previsto a febbraio 2022. Il supporto tecnico mira a portare soluzioni a tutte leeuropee nelle diverse fasi dellaenergetica e prevede la formulazione di piani strategici dienergetica, studi di integrazione della rete, analisi normative o aiuto nella ricerca di finanziamenti per progetti concreti. A seconda del livello di avanzamento delleverso l’pulita, il ...

