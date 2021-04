Emofilia, con “Articoliamo” l’ecografia è più facile (Di mercoledì 28 aprile 2021) l’ecografia muscolo-articolare è fondamentale nel trattamento dell’Emofilia perché è un esame non invasivo e quindi ripetibile senza limiti di tempo, poco costoso, indicato nei bambini e utile nel seguire le emorragie fino alla completa risoluzione. Grazie ad “Articoliamo”, la campagna di Sobi patrocinata da FedEmo per il benessere articolare dei pazienti emofilici, è più facile eseguire lo screening delle articolazioni con gli ecografi portatili disponibili nei Centri Emofilia italiani. L'articolo <div></div> proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 28 aprile 2021)muscolo-articolare è fondamentale nel trattamento dell’perché è un esame non invasivo e quindi ripetibile senza limiti di tempo, poco costoso, indicato nei bambini e utile nel seguire le emorragie fino alla completa risoluzione. Grazie ad “”, la campagna di Sobi patrocinata da FedEmo per il benessere articolare dei pazienti emofilici, è piùeseguire lo screening delle articolazioni con gli ecografi portatili disponibili nei Centriitaliani. L'articolo proviene da Italia Sera.

